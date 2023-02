Precheur : « Il faut que l’on soit vigilant sur les contres et plus percutant dans la finition »

Après une coupure internationale, les Féminines du PSG retrouveront la D1 Arkema ce dimanche (12h15) avec un déplacement sur la pelouse du Djion FCO. L’occasion pour les Rouge & Bleu de mettre la pression aux Lyonnaises en occupant provisoirement la première place.

Après une dizaine de jours marquée par la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvent la compétition avec une rencontre abordable sur papier face au Dijon FCO. Deuxième à seulement une unité du leader lyonnais, le club de la capitale aura à coeur d’occuper provisoirement la première place en attendant le résultat entre l’OL et les Girondins de Bordeaux. Et à la veille de cette rencontre, le coach des Féminines du PSG, Gérard Prêcheur, s’est penché sur ce match face au DFCO, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

« Il n’y a eu aucun match durant lequel nous n’avons pas rencontré de difficultés »

Dans un premier temps, le coach parisien a évoqué cette période particulière où il disposait d’un groupe réduit à l’entraînement. « On profite de cette période pour gérer les dossiers sur lesquels on avait pris un peu de retard. Je pense par exemple à l’analyse vidéo et statistique de nos différentes joueuses. Ce sont des dossiers importants dans le suivi de l’effectif mais aussi de nos adversaires. On regarde également nos joueuses qui sont en sélections nationales pour voir comment elles évoluent. Enfin bien-sûr, on prépare les prochains matches et l’analyse de nos futurs adversaires (…) C’est toujours compliqué de récupérer les joueuses après une période de trêve internationale sur le plan tactique. Il est fort probable que pendant quinze jours elles aient eu un discours différent de celui qu’on leur donne au Paris Saint-Germain. Donc forcément, se réintégrer dans les orientations de jeu du club en seulement 48 heures c’est difficile. C’est ce que nous allons essayer de travailler avant la rencontre de demain. »

Puis, Gérard Prêcheur a apporté son regard sur la rencontre face aux Dijonnaises. « Ce sera un match difficile, comme toujours. C’est un des enseignements que je tire de cette saison. Il n’y a eu aucun match durant lequel nous n’avons pas rencontré de difficultés. Heureusement pour nous, nous avons généralement su les surmonter même si ça n’a pas non plus été toujours le cas. Le match en Coupe de France (victoire 2-0, ndlr) face à cette équipe n’a pas été simple, on a marqué tardivement. Même si nous avons souvent la possession du ballon, ça ne suffit pas. Il faut que l’on soit vigilant sur les contres et plus percutant dans la finition. Quant à nos adversaires, ils ont eu davantage de joueuses à disposition et donc de temps de bien préparer notre venue. »