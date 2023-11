Prêcheur : « On a envie de se mesurer à un tel adversaire »

Ce soir (21 heures), les Féminines du PSG rencontrent le Bayern Munich en UEFA Women’s Champions League. Jocelyn Prêcheur, le coach, espère que son équipe va lancer sa saison européenne contre les Allemandes.

Qualifiées pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League grâce à leur succès contre Manchester United en barrage, les Féminines du PSG ont perdu leur premier match contre l’Ajax Amsterdam la semaine dernière (2-0). Ce soir, au stade Jean-Bouin, les Parisiennes reçoivent le Bayern Munich. Lors de cette rencontre, les joueuses de Jocelyn Prêcheur doivent faire un résultat afin de ne pas déjà hypothéquer leurs chances de qualifications en quart de finale. Ce ne sera pas chose facile, le Bayern Munich étant invaincu depuis le début de la saison. Présent en conférence avant ce choc, le coach des Féminines du PSG veut voir une réaction de ses joueuses.

« Cette rencontre sera décisive »

« Cette rencontre sera décisive. C’est chez nous, il faut que l’on prenne des points. On se doit de réagir et de faire un bon match. On a envie de se mesurer à un tel adversaire. C’est une équipe capable de jouer dans l’axe mais aussi de trouver des décalages sur les côtés. Ils mettent également de la densité dans la surface de réparation adverse, indique le coach du PSG en conférence de presse. Ce sera une opposition intéressante entre deux équipes qui aiment avoir le ballon. »

« Moins réguliers depuis la trêve internationale »

Il a également évoqué la forme du moment de son équipe. « Nous sommes moins réguliers depuis la trêve internationale. On doit retrouver cette constance pour être plus efficace. J’ai eu la volonté d’intégrer pas mal de jeunes joueuses, donc ça demande du temps pour créer une osmose. C’est nécessaire pour permettre à certains cadres de souffler. Notre collectif commence à prendre forme et si on montre un visage conquérant, alors je serais confiant sur notre capacité à réaliser une bonne performance demain. » Jocelyn Prêcheur a aussi parlé de l’état de forme de ses joueuses. « Ramona Bachmann avait une lésion musculaire au mollet mais ça va mieux, elle s’entraîne avec le groupe désormais. En revanche, Sandy Baltimore ne sera pas avec nous cette semaine, puisque son coup reçu face à Fleury est plus sérieux que ce que l’on pensait. Dans les buts, Constance Picaud est également indisponible donc ce sera Katarzyna Kiedrzynek qui débutera la rencontre demain. Marie-Antoinette Katoto va de mieux en mieux physiquement, elle a même marqué le week-end dernier. On sait ce qu’elle est capable de faire et notre objectif est de l’accompagner et de la soutenir jusqu’à ce qu’elle retrouve toutes ses capacités. »