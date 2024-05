Comme en Ligue des champions il y a quelques semaines, les Féminines du PSG se sont inclinées face à l’Olympique Lyonnais en finale de la D1 Arkema.

Ce vendredi soir, les Féminines du PSG pouvaient glaner un deuxième titre cette saison après la Coupe de France. Opposées à l’Olympique Lyonnais en finale de la D1 Arkema, les Parisiennes ont une nouvelle fois déçu face aux Fenottes avec une défaite 2-1 au Groupama Stadium. Dans une première période manquée, les Rouge & Bleu ont encaissé deux buts coup sur coup et il a fallu attendre la seconde période pour voir Tabitha Chawinga redonner espoir à sa formation, mais en vain.

« Il faut continuer à bosser et les amener à un palier supérieur »

Après cette rencontre, le coach parisien, Jocelyn Prêcheur, a regretté la première mi-temps manquée de son équipe, dans des propos accordés à PSG TV. « On perd vraiment cette finale en 1ère période. Je regrette qu’on n’ait pas dès la première période cet état d’esprit et cette volonté d’aller vers l’avant, cet esprit conquérant que l’on a eu en 2e période. Je trouve qu’on a montré deux visages, même s’il y a eu des périodes intéressantes en 1ère mi-temps aussi, nous sommes quand même sortis du match pendant un bon quart d’heure. On était vraiment dans le dur, on n’a pas réussi à tenir et puis voilà. Certaines joueuses sont jeunes, elles ont besoin de progresser et leur progression a vraiment été très intéressante cette année. Maintenant, il faut continuer à bosser et les amener à un palier supérieur si l’on veut pouvoir rivaliser avec l’Olympique Lyonnais. »