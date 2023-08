Les Féminines du PSG poursuivent leur préparation en jouant l’AMOS Women’s French Cup 2023. Les joueuses de Gérard Prêcheur ont battu Liverpool hier. Le coach parisien a salué la victoire au mental de son équipe.

Avant de commencer leur saison 2023-2024 avec le Trophée des Championnes contre Lyon le 10 septembre, les Féminines du PSG poursuivent leur préparation avec un tournoi amical, l’AMOS Women’s French Cup 2023. Hier, les Parisiennes affrontaient Liverpool en demi-finale de la compétition. Elles ont ouvert le score par l’intermédiaire de Jade Le Guilly avant de voir le club anglais égaliser à la 56ᵉ minute par l’intermédiaire de Natasha Flint. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Elles ont dû jouer la qualification pour la finale lors de la séance des tirs au but. Et ce sont les Parisiennes qui l’ont emporté (1-1, 2 t.a.b à 1). À l’issue de la rencontre, Gérard Prêcheur a salué le mental de son équipe, qui affrontera l’AC Milan en finale jeudi.

« Il y a de la confiance et de la fraîcheur »

« Oui c’est une victoire au mental, bien-sûr, c’est ce dont elles font preuve depuis juillet déjà. C’est un groupe qui est très à l’écoute, qui s’investit beaucoup à l’entraînement comme en match. Il y a de la confiance et de la fraîcheur, donc je suis content qu’elles soient récompensées même si c’est aux tirs au but, c’est bien, félicite le coach parisien pour PSG TV. C’était un premier match à caractère officiel puisqu’il s’agit d’un tournoi avec des équipes internationales, donc j’avais demandé à ce que l’on rajoute cet esprit de compétition. Je voulais que l’on rajoute cet esprit de gagne à la volonté de bien faire qu’elles ont depuis le début. C’est ce qu’elles ont fait. On a été en difficulté en seconde période parce que j’ai changé de système de jeu : même si c’était prévu, ce n’est pas toujours évident. Liverpool a aussi exercé un pressing et nous n’avons pas rempli nos tâches défensives pendant un quart d’heure, avant de reprendre le dessus. C’est satisfaisant.«