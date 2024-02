Prêcheur : « Un bon moyen pour nous de savoir où on en est »

Ce dimanche soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse de Lyon pour le choc de la 15e journée de D1 Arkema.

Deuxièmes de D1 Arkema à dix points de Lyon, les Féminines du PSG se déplacent ce soir sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier les Lyonnaises pour le compte de la quinzième journée du championnat. Invaincues depuis le 1er octobre dernier, et le match aller entre les deux ogres de la D1 Arkema, les Parisiennes voudront prendre leur revanche afin de poursuivre leur belle série d’invincibilité. Avant cette rencontre, Jocelyn Prêcheur, le coach des Féminines du PSG, estime que ce choc sera un bon test pour son équipe.

« L’objectif est de voir si le travail porte ses fruits »

« On travaille aussi sur une série. Il faut la continuer. Depuis deux ou trois mois, on s’est fixé des objectifs et des axes de progression. On sait qu’il y avait pas mal de domaines sur lesquels il fallait qu’on travaille. Sur ce type de match notamment, l’objectif est de voir si le travail porte ses fruits et si on arrive à mettre en application ce que l’on a travaillé lors d’un match à très haute intensité, face à un adversaire de très haut niveau, lance le coach parisien pour PSG TV. Ce sera aussi pour nous un bon moyen de savoir où on en est. »

« On a eu un mois de janvier chargé »

Sa joueuse, Elisa De Almeida, a également évoqué ce choc entre Lyon et le PSG, qui intervient après un marathon de matches pour les deux équipes. « L’enchaînement des matches, c’est compliqué ! On a eu un mois de janvier chargé. Cela a été dur sur le plan physique, et sur le plan mental aussi. Après, nous avons un effectif qui peut nous permettre de faire tourner, ce qui nous a permis de bien récupérer. C’est aussi bien d’avoir du rythme. Personnellement, ça ne me dérange pas ! J’adore jouer. Cela peut être fatigant au bout d’un moment, mais ça va. Ça s’est un peu calmé et on a eu une bonne semaine de préparation.«