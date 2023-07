Premier contact entre le clan Mbappé et Al-Hilal ?

Kylian Mbappé aurait reçu une offre astronomique d’Al-Hilal ces derniers jours. Le club saoudien aurait aussi offert au PSG 300 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien monégasque. Le clan de l’attaquant aurait entamé des contacts avec Al-Hilal.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé compte honorer sa dernière saison sans prolonger. Un choix qui ne convient pas à ses dirigeants, qui ne veulent pas le voir partir libre dans un an. Ces derniers ont fait savoir à leur attaquant (24 ans) que soit il prolongeait, soit il était placé sur le marché des transferts. Sans surprise, plusieurs clubs sont intéressés par une venue du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Le seul qui est passé à l’action se nomme Al-Hilal. Le club saoudien aurait fait une offre écrite de 300 millions d’euros au PSG pour s’offrir les services du capitaine de l’équipe de France. Pour convaincre le joueur de le rejoindre, il lui proposerait un salaire annuel de 200 millions d’euros, qui pourrait monter jusqu’à 700 millions en incluant des accords commerciaux, comme la totalité de ses droits à l’image par exemple.

Al Hilal lui offre un contrat de deux ans

Selon les informations de AS, le clan du numéro 7 du PSG aurait établi le contact avec Al-Hilal. Outre l’aspect financier, les négociations tourneraient autour de la durée du possible contrat en Arabie saoudite pour Kylian Mbappé avance le quotidien sportif madrilène. Selon ce dernier, le club saoudien aimerait qu’il signe un contrat de deux ans alors que le joueur voudrait seulement signer un an. De cette façon, il serait libre de tout contrat dans un an et il pourrait ainsi « réaliser son rêve de signer pour le Real Madrid. » AS indique tout de même que les négociations entre le PSG, Al-Hilal et Mbappé ne semblent pas si faciles. Tout d’abord, les 700 millions d’euros évoqués dans la presse européenne ces derniers jours comprendraient le montant du transfert pour le PSG et le salaire qui serait attribué à Mbappé (300 millions pour le club et 400 pour le joueur). Et sur ce point, le clan Mbappé aimerait que les possibles émoluments de l’attaquant atteignent les 500 millions d’euros, ce qui ferait baisser le montant du transfert à 200 millions d’euros.

Quid de la position du Real Madrid ?

Le quotidien sportif madrilène explique que la position du Real Madrid est aussi attendue dans ce dossier. Restera-t-il à l’écart de ce dossier ou tentera-t-il d’enrôler un joueur dont il rêve depuis de nombreuses années ? AS explique que d’après des sources proches du club madrilène, ce dernier ne voudrait pas ouvrir une négociation directe avec les dirigeants du PSG. « Dans le cas hypothétique où Madrid opterait pour Mbappé dans les prochains jours, il faudrait que ce soit le joueur lui-même ou son entourage qui ait conclu un prix de départ avec les dirigeants du club français. »