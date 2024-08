Premier contrat professionnel avec le PSG pour Fanny Rossi

Si le PSG possède un très bon centre de formation chez les garçons, c’est également le cas chez les filles. Le club de la capitale a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Fanny Rossi.

L’équipe féminine du PSG a beaucoup bougé lors de cette intersaison. Un nouveau staff est arrivé avec Fabrice Abriel à sa tête, quatre joueuses ont signé et plusieurs autres ont quitté le navire. Malgré cela, le club de la capitale donne aussi sa chance à plusieurs joueuses formées au club chaque saison. Ces dernières heures, les Féminines du PSG ont officialisé la signature du premier contrat professionnel de Fanny Rossi.

« Une grande fierté et un honneur »

La jeune milieu de terrain (18 ans) a signé un contrat de trois ans avec les Féminines du PSG, soit jusqu’en juin 2027. Cette dernière, qui a joué deux matches avec l’équipe première (un but) la saison dernière, va rejoindre le RSC Anderlecht jusqu’à la fin de la saison afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience. Après la signature de son contrat, elle n’a pas caché sa fierté de signer professionnel avec son club formateur. « C’est exceptionnel, aussi parce que je le signe avec mon club de cœur. C’est une grande fierté et un honneur. Je suis un pur produit parisien, j’ai commencé à jouer au football en Île de France, et je suis aujourd’hui au Centre de Formation du Paris Saint-Germain à Poissy… C’est une très grande fierté. »