Premier contrat professionnel pour Océane Toussaint

Outre la formation masculine, le PSG possède aussi une très belle formation chez les Féminines. Ce vendredi matin, le club de la capitale a dévoilé la signature du premier contrat professionnel d’Océane Toussaint.

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. C’est également le cas chez les Féminines. Ces dernières années, Marie-Antoinette Katoto ou encore Laurina Fazer sont des bons exemples. Ce vendredi, le PSG a dévoilé la signature d’un nouveau premier contrat professionnel d’une de ses titis, Océane Toussaint. La jeune gardienne a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Le 23 mars dernier, elle avait été élue Titi d’Or, trophée récompensant la meilleure joueuse de la section U19. Elle avait reçu le trophée des mains de Gianluigi Donnarumma. Dans son communiqué, le PSG « félicite Océane pour son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain et lui souhaite de poursuivre son parcours avec autant de réussite. »

« C’est une grande fierté pour moi »

La jeune gardienne du PSG est revenue sur cet accomplissement dans sa jeune carrière. « Je suis très fière, du chemin parcouru tout d’abord, et ensuite de signer mon premier contrat professionnel. C’est une grande fierté pour moi et un nouveau départ dans ma vie. C’est incroyable, je ne pouvais rêver mieux. Je signe là où j’ai été formée, on m’a tout appris ici. Tout cela se concrétise avec cette signature, c’est une très grande fierté pour moi.«

