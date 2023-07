Premier entraînement au complet pour le PSG à Poissy

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement il y a une semaine. Mais pour la première fois lors de cette préparation, Luis Enrique a pu compter sur un groupe au complet ce mardi.

La préparation à la saison 2023-2024 bat son plein au PSG. La semaine dernière, les joueurs non concernés par les matches de sélections en juin ont fait leur retour à l’entraînement. Pour les autres, qui étaient avec leurs sélections respectives, ils avaient une semaine de vacances supplémentaires et avaient comme date de reprise le 17 juillet. Hier, ils ont eu le droit aux batteries de tests physiques comme à chaque nouvelle saison. Pour retrouver le ballon et leurs coéquipiers, il fallait attendre l’entraînement de ce mardi après-midi. Pour la première fois depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls manquaient à l’appel Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Neymar, blessés de longue date.

Première pour Cher Ndour

Dans un communiqué médical publié plus tôt dans la journée, le PSG a donné des nouvelles de ses blessés. Malheureusement pour le latéral gauche portugais, elle ne sont pas bonnes. Il a été victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit cet été et il devra rester en soins durant les prochaines semaines. Pour Nordi Mukiele, il a repris la course et les exercices de ballon sur le terrain. Neymar devrait lui participer partiellement aux entraînements collectifs cette semaine. Enfin, Presnel Kimpembe poursuit son protocole de reprise et devrait reprendre la course début août. Lors de cet entraînement, où Nasser al-Khelaïfi devait prendre la parole devant les joueurs et le staff, une nouvelle tête est apparue, celle de Cher Ndour. Fraîchement titré champion d’Europe avec l’Italie U19, il a fait ses premiers pas au Campus PSG ce mardi. Le groupe a aussi tenu à rendre hommage à Sergio Rico, qui est sorti du coma ces derniers jours après son grave accident à cheval. Le groupe et le staff ont pris la pose avec un maillot du gardien espagnol. Une photo postée sur les réseaux sociaux du club de la capitale.