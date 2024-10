Premier match de la saison pour Moscardo ce week-end ?

Prêté au Stade de Reims par le PSG cet été, Gabriel Moscardo n’a pas encore pu jouer avec les Rémois en raison de plusieurs pépins physiques. Cela pourrait être le cas ce week-end.

Arrivé au PSG durant l’hiver 2024, Gabriel Moscardo était resté au sein de son club formateur, les Corinthians, jusqu’au 30 juin dernier. Lors de sa visite médicale, un problème au pied avait été détecté. Il avait alors été opéré avant de reprendre le chemin des terrains au début du mois de juin. De retour à Paris, il n’a pas convaincu Luis Enrique lors de la pré-saison et a été prêté sans option d’achat au Stade de Reims afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience.

« Il est en état d’être compétitif, il est là et se sent bien »

Mais le milieu de terrain (19 ans), qui était sur le banc contre Marseille le 25 août dernier, n’a pas encore eu la chance de pouvoir jouer ses premières minutes en Ligue 1. En effet, il a été freiné par plusieurs pépins physiques. Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits et le joueur qui appartient au PSG pourrait faire ses premiers pas avec les Rémois lors de cette huitième journée. Présent en conférence de presse deux jours avant la rencontre contre Auxerre, Luka Elsner, le coach du Stade de Reims, a évoqué l’état de santé de Gabriel Moscardo : « Il est en état d’être compétitif, il est là et se sent bien. » Gabriel Moscardo pourrait donc être dans le groupe rémois pour la rencontre de dimanche et donc enfin lancer sa saison sous le maillot du Stade de Reims. Réponse dimanche.