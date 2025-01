Premier match et premier but pour Kolo Muani avec la Juve

Officiellement prêté à la Juventus Turin cette semaine, Randal Kolo Muani était titulaire contre Naples ce samedi. Il a marqué lors de la défaite de la Juve contre Naples (2-1).

Pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un club cet hiver. Dans le viseur de plusieurs équipes, l’attaquant du PSG a décidé de rejoindre la Juventus Turin. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt de six mois, sans option d’achat, de l’ancien nantais. Alors qu’il s’était déplacé à Turin pour passer sa visite médicale et signer son contrat, il a dû attendre de nombreux jours avant que cette transaction ne soit officialisée. La raison ? Le PSG ne pouvait plus prêter de joueur à l’étranger.

A voir aussi : Officiel : Randal Kolo Muani prêté à la Juventus Turin

Un but plein d’opportunisme

Officialisé cette semaine, Randal Kolo Muani a été convoqué pour le choc contre Naples ce samedi après-midi lors de la 22e journée de Serie A par Thiago Motta. L’ancien joueur du PSG a même décidé de le titulariser face aux Napolitains. Et l’attaquant lui a donné raison en ouvrant le score pour la Vieille Dame. Sur une action venue de la droite, Randal Kolo Muani voit Zambo-Anguissa, milieu de terrain de Naples, remettre le ballon dans sa surface. L’attaquant récupère le ballon aux cinq mètres et propulse le ballon d’une demi-volée dans le but (0-1, 43e). Malgré ce but, la Juventus va s’incliner contre Naples grâce à des buts de Zambo-Anguissa, se rattrapant de son erreur, et Romelu Lukaku, sur penalty (2-1, 69e). Randal Kolo Muani est sorti à la 82e. Il a réalisé une bonne première avec la Juventus. Il espère que cette première en appellera d’autres pour qu’il retrouve de la joie et du temps de jeu.