Ce vendredi après-midi, au Campus PSG, le champion de France de Ligue 1 affrontait celui de Ligue 2, Le Havre pour son premier match de préparation. Et les Parisiens se sont imposés (2-0).

Pour sa première sur le banc du PSG, Luis Enrique avait aligné un onze de départ dans son schéma préférentiel : le 4-3-3. Si les spéculations se multipliaient ces dernières semaines autour du système dans lequel le PSG de Luis Enrique allait évoluer, les premiers éléments de réponses sont là. Sur la pelouse, les recrues Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang In-Lee et Marco Asensio débutaient en tant que titulaires. Kylian Mbappé débutait sur le banc. Ismaël Gharbi et Lee Kang-in accompagnait Marco Asensio, placé en attaquant de pointe. En défense, Danilo Pereira, capitaine au coup d’envoi formait la charnière centrale avec Lucas Hernandez. Achraf Hakimi tenait le couloir droit, Layvin Kurzawa le gauche. Dans les buts, c’était Alexandre Letellier.

Inquiétude autour de Lee Kang-in

Le début de match est à l’avantage du PSG même si les Parisiens n’arrivent pas à se procurer d’occasions franches face à une belle équipe havraise. Il faut attendre la 11e minute pour voir la première situation pour les Rouge & Bleu par l’intermédiaire d’Ismaël Gharbi. Mais le titi parisien voit sa frappe s’envoler au dessus du but. Dominé par le PSG, Le Havre va réussir à se procurer une occasion mais la tentative d’Alioui, à l’entrée de la surface passe au-dessus de la cage d’Alexandre Letellier. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la véritable première occasion du côté du PSG. Sur un centre à ras-de-terre de Hakimi, Asensio coupe au premier poteau et oblige Desmas à une parade du pied. Sur le second ballon, Gharbi s’essaie mais frappe au-dessus (31e). Juste avant la mi-temps, Lee Kang-in, intéressant dans cette rencontre, va s’arrêter et se tenir derrière la cuisse. Il sort directement du terrain. Il faudra attendre les prochaines heures pour connaître la gravité de son éventuelle blessure. Les Parisiens et Havrais rentrent dos à dos aux vestiaires.

Hugo Ekitike, premier buteur de la saison

En seconde période, Luis Enrique va effectuer 10 changements. Seul Ismaël Gharbi enchaîne comparé à l’équipe de départ du PSG. Les Parisiens se procurent la première grosse occasion avec une frappe de Nhaga à bout portant repoussé par le gardien Havrais. Le club de la capitale va finalement réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Hugo Ekitike. Lancé en profondeur par Ndour, l’attaquant se présente seul devant Gorgelin. Ce dernier repousse sa frappe mais l’ancien rémois récupère le ballon et trompe finalement le gardien (1-0, 53e). Même si Le Havre n’a pas été très dangereux lors de cette rencontre, il va se procurer une grosse occasion avec une frappe à l’entrée de la surface repoussée par Keylor Navas. À 25 minutes de la fin, Kylian Mbappé fait son entrée en jeu à la place de Gharbi. Le premier ballon qu’il reçoit vient…de son frère Ethan. L’attaquant (24 ans) va se montrer disponible et réussir à marquer en toute fin de match. Après un une-deux avec Cher Ndour, il trompe Gorgelin du pied droit (2-0, 92e) pour sceller la victoire parisienne. Les Parisiens démarrent bien leur préparation et peuvent partir sereins au Japon pour leur tournée estivale. Prochain match contre Al Nassr mardi (12h20).

Le XI du PSG : Letellier (Navas, 45e, Letellier 71e) – Hakimi (Lemina, 45e), Danilo (Marquinhos, 45e), Hernandez (Skriniar, 45e), Kurzawa (Nhaga, 45e) – Ugarte (Renato Sanches, 45e), Fabian (Ndour, 45e), Zaïre-Emery (E.Mbappé, 45e) – Kang-In Lee (Vitinha, 45e), Asensio (Ekitike, 45e), Gharbi (Mbappé, 65e) Non-utilisés : Verratti, Pembélé, Draxler, Housni

