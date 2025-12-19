Premier petit accroc pour le PSG Handball en championnat

Hier soir, dans le choc de la 15e journée de Liqui Moly Starligue, le PSG Handball a concédé ses premiers points lors du choc sur le parquet de Nantes, qui s’est terminé sur un match nul (31-31).

Le PSG Handball jouait son dernier match de l’année 2025 hier soir avec le choc sur le parquet de Nantes dans le cadre de la quinzième journée de Liqui Moly Starligue. Vainqueur de ses quatorze premiers matches de championnat, le club de la capitale voulait finir l’année en beauté et éloigner l’un de ses concurrents pour le titre. Le début de match est à l’avantage des joueurs parisiens (1-3, 5e) mais les Nantais, devant leur public, ne vont rien lâcher et réussissent à rester au contact du PSG (7-7, 10e). Les Parisiens vont tout de même réussir à garder la tête durant cette première mi-temps (9-10, 15e), arrivant même à prendre trois buts d’avance (11-14, 20e). Le PSG Handball rentrera finalement aux vestiaires avec deux buts d’avance (16-18).

Une égalisation cruelle au buzzer

En seconde période, le PSG Handball va rapidement réussir à creuser un écart plus significatif de cinq buts (19-24, 42e). Malgré ce large avantage parisien, les Nantais ne vont pas abdiquer. Poussés par leur public, les locaux vont réussir à revenir à deux petits buts alors qu’il reste dix minutes à jouer (25-27, 50e). Malgré une belle résistance en défense, et alors qu’il a mené durant toute la rencontre, le PSG Handball va concéder le match nul à la dernière seconde (31-31). Pour la première fois de la saison, les Parisiens laissent filer des points en Liqui Moly Starligue. En attaque, Elohim Prandi a brillé avec dix buts inscrits alors que dans les buts, Mikkel Lovkvist a réalisé un très gros match avec treize parades. Malgré ce nul, le PSG Handball conserve sa place de leader avec deux points d’avance sur son adversaire du soir.