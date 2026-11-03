Première défaite pour le PSG en Youth League

Ce mardi, les titis du PSG défiaient Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Youth League. Malheureusement, les Parisiens se sont inclinés en Espagne (3-0).

Invaincu lors des trois premiers matches de la phase de ligue de la Youth League (deux victoires, un nul), le PSG se déplaçait à Villarreal ce mardi lors de la quatrième journée. Dans ce match, les titis parisiens vont être cueillis à froid avec l’ouverture du score de Moussa Traoré dès la 20e seconde. Lancé en profondeur, le défenseur s’est présenté seul face à Arthur Vignaud et a ajusté le gardien du PSG (1-0, 1e). Quelque minute plus tard, le PSG est proche d’égaliser mais Edem Ghalleb va voir sa frappe heurter la barre (5e). Les Parisiens vont continuer à pousser pour égaliser et va se procurer plusieurs situations par l’intermédiaire de Tiehi (12e), Mamadou Meité (15e, 28e) mais sans réussite. Dans les quinze dernières minutes de la première mi-temps, Villarreal va pousser, se procurer des occasions et réussir à faire trembler les filets une nouvelle fois. Sur une frappe de Moussa Traoré repoussée par Arthur Vignaud, le ballon revient dans les pieds de Saul Rodriguez qui trompe le gardien du PSG (2-0, 40e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cet avantage pour les locaux.

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Plusieurs situations mais de la maladresse devant le but

En seconde période, le PSG va pousser pour se rapprocher au score et laissé des espaces pour permettre à Villarreal de se procurer des situations. Un peu après l’heure de jeu, Arthur Vignaud va se faire une frayeur. Après un choc avec Carrasco Gonzalez dans la surface du PSG, le gardien va rester au sol quelques minutes avant de se relever. Les titis parisiens vont continuer de pousser pour revenir dans le match, se procurant quelques situations, mais ce sont les Espagnols qui vont sceller le score du match. Trouvé dans la surface, Saul Rodriguez trompe Vignaud pour offrir trois buts d’avance aux locaux (3-0, 81e). Après ce nouveau but, les Parisiens ne vont pas abdiquer mais ne vont pas réussir à marquer. Les Parisiens s’inclinent donc pour la première fois de la compétition et se retrouvent provisoirement septième (3-0). Ils tenteront de se relancer le mercredi 25 novembre avec la réception de l’AS Roma.