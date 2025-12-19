Première en professionnel pour David Boly lors de Fontenay / PSG ?

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Une rencontre qui pourrait permettre à David Boly de connaître sa première en professionnel.

Le PSG joue son dernier match de l’année 2025 demain soir avec un déplacement à la Beaujoire pour y défier Vendée Fontenay Foot, club de National 3, en 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, qui clôturera une année 2025 historique et éreintante, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover et offrir leurs premiers matches en professionnel à deux joueurs. Le Parisien indique que le coach du PSG pourrait offrir sa première titularisation à Renato Marin dans les buts parisiens. Mais il pourrait aussi relancer Lucas Chevalier, lui qui n’a plus joué depuis le 29 novembre et le match contre Monaco. Cela pourrait redonner de la confiance à l’international français, qui voyait son statut être possiblement remis en cause par Matvey Safonov, auteur de quatre belles prestations en l’absence de l’ancien Lillois, dont une masterclass lors de la séance des tirs au but contre Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale. Mais malheureusement, le portier russe s’est fracturé la main gauche lors de cette séance.

Zaïre-Emery de retour au milieu de terrain ?

Pour composer sa défense, le coach du PSG pourrait titulariser David Boly dans le couloir. Le titi parisien, qui s’entraîne régulièrement avec les professionnels depuis plusieurs semaines, pourrait donc jouer son premier match officiel avec son club formateur. Il pourrait accompagner Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Pour le milieu de terrain, Le Parisien estime que Luis Enrique devrait titulariser Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, qui retrouverait son poste de prédilection après de très belles performances dans le couloir droit de la défense, et Désiré Doué. Enfin, l’attaque pourrait être composée d’Ousmane Dembélé dans le couloir droit, Gonçalo Ramos en pointe, et Quentin Ndjantou dans le couloir gauche.