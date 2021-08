Première offre à venir du Real Madrid pour Kylian Mbappé (Le Parisien)

Si le PSG est parvenu à faire signer une légende du football en la personne de Lionel Messi, qu’il rêve d’associer à Neymar et Kylian Mbappé, les décideurs parisiens peinent à convaincre cependant ce dernier, libre en juin 2022, de rempiler. Dès lors, les rumeurs foisonnent sur les envies de départ du numéro 7 francilien. Une situation dont le Real Madrid aimerait apparemment profiter dès cet été.

En effet, du côté de l’Espagne on annonçait une possible offensive de la Casa Blanca avec une offre avoisinant les 120 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de l’ancien monégasque. Une information corroborée ce vendredi soir par Le Parisien. Le média régional indique, sur son site internet, que l’écurie de Florentino Pérez va transmettre une offre au club de la capitale, une proposition de 120 millions d’euros. Le Parisien précise néanmoins que cette somme serait une base de départ dans les pourparlers entre les deux clubs. Avec la posture de Kylian Mbappé, pas pressé de prolonger son bail avec les Rouge et Bleu, le Real Madrid pense avoir les cartes en mains dans ce dossier. À contrario, Nasser Al-Khelaïfi, lui, estime qu’il parviendra à convaincre l’international tricolore de parapher un nouveau contrat cette saison.