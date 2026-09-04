Première, Parc, Neves… Les chiffres clés avant PSG / Monaco

Ce vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte l’AS Monaco pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de ce choc.

Le PSG va enfin retrouver le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Un Parc qui lui réussit ces dernières années. En effet, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, le club de la capitale est invaincu lors de sa première de la saison au Parc des Princes depuis l’exercice 2020-2021. Il reste aussi sur une série de 50 matches avec au moins un but inscrit dans son enceinte en Ligue 1. Ce vendredi, le PSG et l’AS Monaco vont s’affronter pour la 55e fois sur la pelouse du Parc des Princes. C’est un record à égalité avec Bordeaux et Marseille.

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Des matches souvent très prolifiques

Depuis la remontée du club monégasque en Ligue 1 en 2013, le PSG et le club du Rocher se sont affrontés à 35 reprises toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l’adversaire le plus assidu des doubles champions d’Europe. Le bilan est de 19 victoires, neuf nuls et sept défaites pour le PSG. Lors de cette rencontre, il devrait y avoir des buts. En effet, depuis la saison 2013-2014, le PSG et Monaco ont fait trembler les filets à 118 reprises en 35 matches, soit une moyenne de 3,37 buts par match. Enfin, annoncé titulaire ce soir, João Neves pourrait atteindre la barre symbolique des 100 matches disputés sous le maillot du PSG depuis son arrivée lors du mercato estival 2024.





