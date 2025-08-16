Illia zabarnyi
Première pour Zabarnyi avec le PSG contre Nantes demain ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 août 2025

Demain soir (20h45, Ligue 1+), le PSG se déplace à Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Illia Zabarnyi pourrait y connaître sa première titularisation.

Quatre jours après son succès en Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3), le PSG va retrouver les terrains avec un déplacement à la Beaujoire pour y défier Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Après seulement une semaine de préparation, Luis Enrique pourrait apporter de nombreux changements dans son onze de départ face aux Canaris, selon Le Parisien. Après sa première dans les buts du PSG contre les Spurs, Lucas Chevalier devrait bien tenir sa place demain. 

A voir aussi : Illia Zabarnyi : « Pour moi, le PSG est le meilleur club du monde, le meilleur projet et le meilleur choix possible »

Illia Zabarnyi : « Pour moi, le PSG est le meilleur club du monde, le meilleur projet et le meilleur choix possible »
Accompagné de Willian Pacho

En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pourraient souffler et devraient laisser leurs places à Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo. Officialisé en début de semaine, Illia Zabarnyi, qui a fait toute la préparation avec Bournemouth, devrait connaître sa première titularisation avec le PSG. Il serait associé à Willian Pacho en défense centrale. Au milieu de terrain, seul Désiré Doué devrait poursuivre par rapport à la Supercoupe d’Europe. Auteurs de bonnes entrées en jeu, Lee Kang-in et Fabian Ruiz pourraient avoir leurs chances. Le milieu de terrain espagnol pourrait même porter le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos dans le onze. Enfin, buteur égalisateur contre Tottenham, Gonçalo Ramos pourrait être titulaire en pointe. Il serait accompagné de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, auteur d’une bonne entrée contre les Spurs

  • Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Lee, Ruiz (cap.), Doué – Barcola, Ramos, Mbaye

