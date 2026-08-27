Première titularisation pour Ferran Torres contre Lille ?

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lille en ouverture de la première journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de celle contre Rennes.

Après avoir concédé le nul sur la pelouse de Rennes il y a un peu moins d’une semaine, le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée. Les Parisiens se déplacent à Lille. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Nuno Mendes, qui purge le deuxième de ses trois matches de suspension après son carton rouge contre Lens lors du Trophée des champions, Ousmane Dembélé, laissé au repos, Bradley Barcola, qui est très proche de rejoindre Liverpool, et Ibrahim Mbaye, en instance de départ. Il alignera tout de même une équipe compétitive.

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Première titularisation pour Ferran Torres ?

Selon Le Parisien, le coach du PSG devrait aligner Matvey Safonov dans les buts. Achraf Hakimi poursuivrait au poste de latéral droit alors que Lucas Digne, formé au LOSC, serait aligné dans le couloir gauche. Marquinhos et Willian Pacho occuperaient la défense centrale. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Vitinha devraient enchaîner une quatrième titularisation de suite alors que Fabián Ruiz, auteur de deux passes décisives contre Rennes, prendrait la place de João Neves au milieu de terrain. Double buteur lors de son premier match avec le PSG, Ferran Torres pourrait connaître sa première titularisation avec les Rouge & Bleu en l’absence d’Ousmane Dembélé. L’international espagnol serait accompagné par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.