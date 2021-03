En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler se dirige(ait) vers un départ libre cet été. Mais lors de son interview accordée à France Bleu Paris il y a quelques semaines, Leonardo a ouvert la porte à une prolongation de contrat du numéro 23 parisien. Ce dernier a expliqué mercredi soir à Sky Sport que son avenir se discutait actuellement et qu’il ne serait pas contre un retour en Allemagne. Mais selon les informations de L’Equipe, Mauricio Pochettino souhaiterait conserver l’international. Une preuve de ce désir, la titularisation surprise de l’Allemand hier soir contre le FC Barcelone (1-1). “Il y a quelques jours, le technicien argentin a expliqué au directeur sportif parisien Leonardo qu’il souhaitait conserver“, indiquait le quotidien sportif. Pochettino aimerait la polyvalence de Draxler et sa touche technique. RMC Sport confirme cette tendance au PSG. “Le club de la capitale a ouvert, pour la première fois, des discussions. Le PSG n’a entamé cependant que de premières discussions, sans faire d’offre ferme. Et pour l’instant, rien ne dit que l’ancien joueur de Schalke 04 veuille prolonger”, rapporte le média sportif.