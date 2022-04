Des indications pour le visage du PSG face à Angers, et une première pour Gassama

En marge de la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats face au SCO d’Angers (mercredi, 21h, sur Canal + Décalé), Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse aujourd’hui. C’est à cette occasion que le technicien argentin a évoqué les hommes qui composeront le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement au Stade Raymond Kopa. Pour la rencontre, il devra composer sans plusieurs joueurs : Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, et enfin Leo Messi. Pour palier à ses nombreuses absences, Pochettino a promis de « lancer les doublures et des jeunes » selon nos confrères du journal Le Parisien. Du coté des jeunes justement, plusieurs noms devraient figurer sur la liste du groupe pour le déplacement à Angers : Xavi Simons, Édouard Michut, El Chadaille Bitshiabu et Djeidi Gassama selon les informations du twittos bien informé @Djaameel56, des informations qui concordent avec celles du Parisien. L’attaquant de 18 ans, née le 10 septembre 2003, Djeidi Gassama (20 buts en championnat cette saison avec les U19), va donc connaître sa première convocation avec le groupe professionnel.

Du côté des doublures, Angel Di Maria (34 ans) et Sergio Ramos (36 ans) postulent pour une place de titulaire ce mercredi face à Angers. Si le sort de l’international argentin (121 sélections) semble scellé, et qu’il devrait quitter le PSG à l’issue de la saison, il pourrait tout de même profiter du temps de jeu qui lui sera offert en cette fin de saison afin de négocier le meilleur point de chute pour la suite de sa carrière avec ligne de mire une place dans le groupe de l’Albiceleste pour le Mondial 2022. Concernant le cas Sergio Ramos, l’international espagnol (180 sélections) doit gagner en régularité et retrouver un rythme pour pouvoir (enfin) convaincre avec le Paris Saint-Germain.