Premiers détails sur le maillot Fourth 2026-2027 du PSG

Si le PSG doit encore jouer un match lors de la saison 2025-2026 avec la finale de la Ligue des champions, il travaille déjà sur l’exercice à venir. Les premiers détails du quatrième maillot de la saison 2026-2027 ont été dévoilés.

Il y a quelques jours, le PSG a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2026-2027. Les joueurs parisiens ont même joué avec lors de la dernière rencontre de l’exercice 2025-2026 au Parc des Princes lors de la 33e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (1-0). Ces dernières heures, des informations sur le quatrième maillot de la prochaine saison ont été dévoilées. Ce dernier devrait être blanc.

À lire aussi : Les images d’un maillot rétro du PSG pour la saison 2026-2027

Un maillot qui sortira en début d’année 2027

Selon le site spécialisé Footy Headlines, le quatrième maillot de la saison 2026-2027, en collaboration avec la marque Jordan Brand, sera principalement blanc, combiné avec du noir, ainsi que des applications inhabituelles vert menthe foncé, assure Footy Headlines. Cette tunique devrait sortir en début d’année 2027.