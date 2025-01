Présentation de Kvaratskhelia, Nouvel An Lunaire, des animations autour de PSG / Reims

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception de Reims. Les supporters parisiens pourront assister à la présentation de leur nouvelle recrue Khvicha Kvaratskhelia.

Avant de se déplacer à Stuttgart pour valider sa qualification aux barrages de la Ligue des champions mercredi soir, le PSG joue ce samedi contre le Stade de Reims pour le compte de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Recruté la semaine dernière par le club de la capitale, Khvicha Kvaratskhelia pourrait jouer ses premières minutes avec le PSG, lui qui a été convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. L’international géorgien sera présenté au public présent au Parc des Princes entre l’échauffement et le début du match, a fait savoir le club de la capitale sur les réseaux sociaux.

Un flocage spécial pour fêter le Nouvel An lunaire

Lors de cette rencontre contre les Rémois, les joueurs du PSG célèbreront le Nouvel An lunaire avec un flocage inédit. Comme l’a expliqué le club de la capitale sur son site internet, « le Paris Saint-Germain est fier de présenter une collaboration unique avec la marque PHANTACi, fondée par la star iconique Jay Chou, pour célébrer le Nouvel An Lunaire, qui a lieu cette année le 29 janvier. Cette alliance inédite réunit l’énergie du football et l’audace de la pop culture dans un design avant-gardiste. Elle définit à la fois l’esprit du club de la nouvelle génération et la tradition culturelle avec le Nouvel An Lunaire. » Le maillot et la veste collector seront portés par les joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. À cette occasion, « le Club invite ses supporters à célébrer le Nouvel An Lunaire en proposant une fan expérience dédiée : avec distribution de badges, un photocall, un cadre Instagram géant et du maquillage à thème pour adultes et enfants », conclut le PSG dans son communiqué.

🆕 Ce soir : présentation de Kvara au Parc 🎊

Ne manquez pas la présentation de notre nouveau parisien ce soir au Parc des Princes, soyez présents tôt au stade ce soir! ❤️💙 pic.twitter.com/BmEZCPqAL8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2025