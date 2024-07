Presnel Kimpembe a également porté la flamme olympique

Les Jeux Olympiques de Paris commencent demain. Il va concerner 26 athlètes du PSG. Après Nasser al-Khelaïfi, c’est Presnel Kimpembe qui a eu l’honneur de porter la flamme olympique.

Depuis le 8 mai 2024 et son arrivée sur le port de Marseille, la flamme olympique traverse la France métropolitaine. Ce mardi 23 juillet, cette dernière est de passage dans le département des Yvelines (78). Après Nasser al-Khelaïfi, qui a porté la flamme olympique sur 500 mètres à Vigneux-sur-Seine lundi, un deuxième membre du PSG, Presnel Kimpembe, a eu l’honneur de porter la flamme olympique ce mardi après-midi.

Dans le cadre historique du Château de Versailles

Et le titi du PSG a parcouru 500 mètres dans le Château de Versailles avant de transmettre le flambeau dans la légendaire galerie des Glaces du Château à l’actrice Salma Hayek, femme du propriétaire du Stade Rennais, François-Henri Pinault. Presnel Kimpembe qui est sur le chemin du retour. Absent depuis plus d’un an en raison d’une rupture du tendon d’Achille et des complications après son opération, le défenseur central a mis les bouchers doubles en juin pendant que la plupart de ses coéquipiers étaient en vacances pour pouvoir reprendre lors du début de la préparation de la saison 2024-2025. C’est chose faite. Légende du PSG, Rai a également eu l’honneur de porter la flamme olympique.