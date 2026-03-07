Presnel Kimpembe dithyrambique envers Luis Enrique 

Presnel Kimpembe a connu Luis Enrique lors de ses deux dernières saisons au PSG. Le défenseur central n’a pas tari d’éloges sur son ancien entraîneur.

Après 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe a quitté son club de cœur pour rejoindre le Qatar et retrouver la joie de jouer au football. Absent des terrains pendant presque deux ans, Presko n’aura joué que cinq matches sous les ordres de Luis Enrique. Malgré cela, le titi parisien a été marqué par le coach espagnol et sa façon de réussir à rentrer dans la tête des joueurs et à les faire progresser.

« Il sait exactement ce qu’il veut faire de toi et toi tu ne le sais pas »

« Moi, je l’appelle le psychologue. Il est trop fort là-dedans. Quand il vient te parler, il rentre dans ta tête. Il sait exactement ce qu’il veut faire de toi et toi tu ne le sais pas. La façon dont il te parle, il commence à te manager, à t’encourager. Les entraînements qu’il te fait faire, comment il est derrière ton dos. En fait, il crée un truc où tu ne peux plus sortir de ça. Tu sens que tu lui es, entre guillemets, redevable. Tu es obligé de lui donner parce qu’il est trop bien avec toi. Il a réussi à faire ça avec tous les joueurs et surtout les jeunes joueurs, salue le joueur formé au PSG dans une vidéo sur la chaîne Youtube de Just Riadh. Les jeunes, quand ils arrivent, ils sont plus en dilettante, dans la découverte. Mais les petits jeunes qui arrivent aujourd’hui, ils arrivent à se mettre au même niveau qu’un joueur qui est confirmé depuis tant d’années. C’est une fierté de voir des joueurs du centre qui jouent avec l’équipe première. (…) L’équipe en elle-même, elle est hyper jeune. Warren, il joue, tu as des Beraldo, des Kvaratskhelia, tout ça c’est jeune, Joao Neves aussi. Tout ça, ils ont 19 ans, 20 ou 22 ans. »