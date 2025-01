Presnel Kimpembe : « Mon retour arrive bientôt »

Presnel Kimpembe n’a plus joué avec le PSG depuis presque deux ans. Le défenseur central assure que son retour sur les terrains est pour bientôt.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 février 2023 lors du Classico contre Marseille (0-3), Presnel Kimpembe avait été opéré quelques jours plus tard. Alors qu’il revenait à l’entraînement, il avait dû de nouveau passer par la case opération en début d’année 2024. Le défenseur central n’a toujours pas rejoué depuis ce jour de février 2023. Présent aux entraînements collectifs du PSG depuis plusieurs mois, Presko n’a pas encore rejoué avec son club formateur. Mais cela pourrait être pour bientôt, selon le principal intéressé.

A voir aussi : Kimpembe : « Même si on me voit un peu comme mort, je sais que ça va revenir »

« Je me sens très, très bien en ce moment »

« Je me sens très, très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme ça. On me connaît, je suis le soldat que je suis, lance le numéro 3 du PSG dans une interview accordée à l’émission Focus Dimanche sur RTL. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment. Un possible retour en équipe de France ? L’important est de retrouver des minutes avec mon club, prendre du plaisir et surtout redevenir performant. Car sans être performant, on ne peut pas rêver de l’équipe de France. Le Mondial 2026 ? J’espère bien sûr y être, mais il faut être réaliste. Je vais faire le boulot avec mon club pour pouvoir y être. »