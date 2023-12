Presnel Kimpembe prolonge de deux ans avec le PSG

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe va rester dans son club formateur. Il a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026.

C’est une éclaircie dans la mauvaise période que traverse actuellement Presnel Kimpembe. Éloigné des terrains depuis le mois de février et une rupture du tendon d’Achille, le titi ne peut toujours pas revenir sur les terrains, lui qui pourrait ne plus jouer de la saison. N’ayant pas de bonne sensation, le numéro 3 du PSG pourrait de nouveau se faire opérer. Présent ce mercredi soir au Parc des Princes pour assister à la victoire du club de la capitale contre le FC Metz (3-1), Presko a officialisé sa prolongation de contrat avec son club formateur. En fin de contrat le 30 juin 2024, Presnel Kimpembe a paraphé un nouveau contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu. Il est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2026.

« Heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur »

Pour PSG TV, Presnel Kimpembe n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure avec son club formateur, lui qui a déjà joué 236 matches pour trois buts. « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible. » Une preuve de confiance pour le défenseur central, qui n’a donc pas joué depuis près d’un an et qui pourrait ne pas fouler les pelouses durant cet exercice 2023-2024. Dans son communiqué d’annonce de la prolongation de Presko, le PSG a confirmé que le défenseur central devra subir une correction chirurgicale ces prochains jours.

Sur son compte Instagram, le titi du PSG s’est exprimé plus en longueur sur sa prolongation de son contrat et sa situation actuelle. « Aujourd’hui est une journée particulière pour moi. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai décidé de signer la prolongation de mon contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. Après une longue convalescence, des efforts intenses pour revenir en forme et retrouver mes coéquipiers et les supporters du Parc des Princes, je dois néanmoins annoncer qu’il est probable que je subisse une correction chirurgicale prochainement. Dans toutes les épreuves difficiles il est nécessaire de rester positif et de relativiser. Je remercie infiniment mon Club et les supporters pour leur soutien dans cette épreuve que je transformerai, c’est une promesse, en force. Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, jouer, et gagner avec le PSG. Votre soldat, Presnel KIMPEMBE«