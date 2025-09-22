Presnel Kimpembe revient sur son départ du PSG

Après 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe a quitté son club formateur pour le Qatar cet été. Le défenseur central est revenu sur ce départ de Paris.

Presnel Kimpembe a passé 20 ans au PSG. Il a gravi les échelons petit à petit avant de s’imposer dans l’équipe première des Rouge & Bleu. Le titi parisien était aussi une personnalité du vestiaire parisien et un lien entre les jeunes titis et le groupe. Après un peu plus de deux ans sans jouer, l’international français était revenu sur le terrain pour cinq rencontres. Il a ainsi participé à la saison historique de son club de cœur avec la victoire en Ligue des champions. Quelques jours après son départ du PSG, Presnel Kimpembe s’est confié à Canal Plus sur sa blessure au tendon d’Achille et son départ du PSG.

A voir aussi : L’hommage vibrant du PSG et du Parc des Princes pour Kimpembe

« Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris »

« Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour l’éviter. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive. Mon avenir ? Tout est allé vite, j’ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris. Il n’y a jamais eu de problème. J’ai tout simplement envie de jouer. J’ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j’ai envie de rejouer au foot, j’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi – trois ans. J’ai beaucoup souffert. »