Presnel Kimpembe va jouer avec le groupe espoirs

Après presque deux ans sans jouer, Presnel Kimpembe a retrouvé les terrains en cette année 2025. Le titi du PSG a demandé à jouer avec le groupe espoirs pour emmagasiner du temps de jeu.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe a dû être opéré. Le défenseur central aura dû attendre presque deux ans avant de refouler une pelouse avec le PSG, lui qui a dû être opéré une deuxième fois en raison de mauvaises sensations dans son tendon d’Achille quelques mois après sa première intervention. Le 4 février dernier, lors du huitième de finale de Coupe de France contre Le Mans, le défenseur central a officiellement fait son retour sur les terrains en entrant à la 80e minute. Depuis ce retour, il a joué quatre matches, pour 67 minutes de temps de jeu.

Un match contre Nîmes ce vendredi

Afin de retrouver un peu de rythme et du temps de jeu, le numéro 3 du PSG, en accord avec le staff et la direction sportive, va jouer avec le groupe espoirs du club de la capitale ce vendredi à 13 heures, à Nîmes, équipe de National, selon les informations du Parisien. Il devrait en profiter pour retrouver un peu de rythme en vue de la fin de saison, indique le quotidien francilien. Avec la perspective d’une qualification en demi-finale de la Ligue des champions et le fait que le PSG soit déjà champion de France, Luis Enrique pourrait donner du temps de jeu à Presnel Kimpembe lors des six dernières journées du championnat de France.