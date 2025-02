Presque la même équipe à Lyon que celle contre Brest ?

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de celle contre Brest.

Le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines. Demain soir, il se déplace à Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Warren Zaïre-Emery ne pourra pas tenir sa place. Même si le PSG possède dix points d’avance en tête du championnat et qu’il va jouer des matches importants dans les prochaines semaines, le coach du PSG ne compterait pas faire tourner son équipe contre les Lyonnais.

A voir aussi : Doué : « Enrique ? Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée »

Désiré Doué titulaire au milieu de terrain ?

Selon Le Parisien, c’est une équipe très proche de celle alignée contre Brest mercredi soir qui devrait se présenter sur la pelouse du Groupama Stadium. Dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma devrait tenir sa place. Il serait défendu par la défense type, Achraf Hakimi dans le couloir droit, une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho, et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz devrait laisser sa place aux côtés de Vitinha et Joao Neves à Désiré Doué. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola occuperaient l’attaque.