Ce jeudi, l’Espagne faisait face à la Jordanie en terrain hostile. Une opposition remportée par la Roja et ce, avec deux joueurs du PSG d’entrée.

L’Espagne s’avance en direction de la Coupe du Monde avec quelques menues incertitudes. Au premier plan, une ancienne génération qui s’éteint petit à petit et une jeunesse talentueuse, mais assez inexpérimentée. Deux joueurs du PSG figurent d’ailleurs dans cette liste : Pablo Sarabia et Carlos Soler. D’ailleurs, malgré son rôle de remplaçant en Rouge et Bleu, l’ancien sévillan devrait bel et bien débuter ce Mondial dans la peau d’un titulaire.

Deux joueurs qui doivent plus faire

Rien d’étonnant donc à l’avoir vu débuter ce match amical pré Coupe du Monde en Jordanie. Pour sa part, pas forcément pressenti comme l’un des joueurs cadres de Luis Enrique, Carlos Soler était, lui aussi, titularisé par son sélectionneur. Il a d’ailleurs joué l’intégralité du match, à l’inverse de Pablo Sarabia. Et pour ce match donc, la Roja s’est baladée, s’imposant sur le score de 1-3. Ansu Fati, Gavi et Nico Williams ont été les scoreurs côté espagnol. Pour leur part, les deux joueurs du PSG n’ont pas forcément brillé.

Si le Mundo Deportivo évoque Carlos Soler comme audacieux, et Pablo Sarabia comme assez incisif, notamment de par sa faculté à entrer dans l’axe, de son côté droit, afin de déclencher du gauche,, El Desmarque ne se montre pas tendre avec les deux Parisiens dans ses colonnes. Ils reçoivent ainsi tous deux la même note de 5/10. La vision du média catalan Sport est légèrement différente avec une note rehaussée de 6/10 pour Carlos Soler. En revanche, la prestation de Pablo Sarabia est jugée comme tiède. Malgré cette copie moyenne, Pablo Sarabia devrait bien conserver sa place pour le début de la Coupe du Monde. Toutefois, même s’il s’est montré assez disponible, Carlos Soler n’a pas vraiment marqué les esprits. Ce qui est plutôt de mauvais augure étant donné la concurrence qu’il aura à affronter dans son secteur…