Prêté par le PSG, Gabriel Moscardo bluffe déjà à Reims

Pour qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims par le PSG. Le jeune milieu de terrain (18 ans) a déjà impressionné son entraîneur, Luka Elsner.

Recruté par le PSG l’hiver dernier, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée aux Corinthians, son club formateur. Lors de sa visite médicale préalable à sa signature à Paris, un problème au pied avait été détecté. Il s’était fait opérer et n’avait retrouvé les terrains avec le club brésilien qu’au mois de juin. Présent à la reprise de l’entraînement du PSG le 15 juillet, il a fait ses premiers pas sur le terrain avec le club de la capitale quelques jours plus tard contre Sturm Graz (2-2). Pour qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu, les dirigeants parisiens ont décidé de le prêter. Il a alors rejoint le Stade de Reims sous la forme d’un prêt sans option d’achat, avec la possibilité de le rapatrier dès janvier si le PSG en a besoin.

« Je pense qu’il est venu à Reims pour les bonnes raisons »

Présent à Reims depuis plusieurs jours, le milieu de terrain (18 ans) a déjà impressionné son nouvel entraîneur, Luka Elsner. « Est-ce qu’il est prêt à jouer contre Marseille ? Je pense qu’il est capable de disputer une partie de match. Il commence à retrouver la forme. Il est très bon dans la lecture défensive, possède d’excellentes capacités de récupération des ballons et un bon jeu de tête. C’est quelqu’un qui souhaite être au cœur du jeu, avec une simplicité qui fait la différence, analyse le coach rémois en conférence de presse. Il aime faire jouer les autres, se rendre disponible, et devenir une véritable plaque tournante pour l’équipe. Sa technique est extrêmement propre, et surtout, il affiche une mentalité irréprochable. C’est un garçon travailleur, toujours à la recherche du détail, du progrès permanent. Je pense qu’il est venu à Reims pour les bonnes raisons, et je suis convaincu qu’il va nous aider à réaliser une belle saison. »