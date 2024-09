Vainqueur de Girona mercredi, le PSG retrouvera la Ligue des champions avec le déplacement à Arsenal le 1er octobre prochain. Les Gunners qui se sont imposés dans le choc de la Premier League contre Manchester City ce dimanche soir.

Avant de retrouver la Ligue des champions, le PSG doit encore jouer un match, la réception de Rennes vendredi soir pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (21 heures, beIN Sports 1). Son futur adversaire européen se nomme Arsenal. Ce dimanche soir, les Gunners jouaient un très gros choc en Premier League avec le déplacement à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City. La première mi-temps de cette rencontre est animée, avec des occasions de part et d’autre. Ce sont les Cityzens qui vont ouvrir le score par Erling Haaland, bien lancé en profondeur et qui trompe David Raya d’un piqué du gauche (1-0, 9e), son 100e toutes compétitions confondues en 105 matches avec le club anglais. Les Mancuniens vont ensuite toucher le poteau sur une frappe de Gündogan (15e). Manchester City va ensuite perdre Rodri sur blessure (16e) avant qu’Arsenal n’arrive à magnifiquement égaliser sur un enroulé du gauche de l’extérieur de la surface de Riccardo Calafiori (1-1, 22e). Après de belles occasions des deux côtés, ce sont les Londoniens qui vont prendre les devants grâce à un but de la tête de Gabriel sur un corner (1-2, 45e+1). Les Gunners qui vont être réduits à dix juste avant la mi-temps après un deuxième carton jaune pour Leandro Trossard.

Une égalisation dans les dernières secondes du match

À dix contre onze, Arsenal va subir les vagues de Manchester City qui va tenter d’égaliser. Mais soit ils vont se montrer maladroits dans le dernier geste, soit ils vont tomber sur un grand David Raya. Alors que l’on se dirigeait vers une victoire d’Arsenal, les Cityzens vont obtenir un dernier corner à la 96e minute. Le corner est joué à deux, Jack Grealish se présente dans la surface et centre en retrait pour Phil Foden. La frappe de l’international anglais est détournée et revient dans les pieds de John Stones, qui trompe Raya (2-2, 97e). Cruel pour Arsenal, qui a cru s’offrir un gros succès ce soir. Avant de retrouver le PSG, Arsenal doit encore jouer deux matches. Contre Bolton en League Cup mardi avant de recevoir Leicester en Premier League samedi après-midi.