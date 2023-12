Programme chargé pour les joueurs du PSG en début 2024

Les joueurs du PSG vont retrouver les terrains d’entraînement demain afin de préparer la deuxième partie de saison, avec deux matches en une semaine début janvier.

Neuf jours après sa victoire contre le FC Metz (3-1) pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG va retrouver le chemin de l’entraînement demain après-midi (16 heures) afin de préparer la deuxième partie de saison. Au programme des Parisiens lors de la première semaine de janvier, le Trophée des Champions contre Toulouse, le 3 janvier, et le 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel, le 7 janvier. Après l’entraînement de demain, les Parisiens s’entraîneront samedi et dimanche matin, avant de voir s’accorder un jour de repos lundi. Ils retrouveront le Campus PSG mardi, veille de la rencontre contre les Toulousains.

Cher Ndour titulaire contre l’US Revel ?

Le Parisien explique que Luis Enrique devrait profiter des matches du PSG contre Toulouse et l’US Revel pour répartir les temps de jeu. Peu sollicité cette saison, Cher Ndour et Carlos Soler pourraient être titulaires contre le club de Régional 1. Dans les buts, Keylor Navas, s’il est remis de sa blessure au dos, pourrait jouer en Coupe de France, avance le quotidien francilien. Sinon, ce sera Arnau Tenas, qui a répondu présent lorsqu’il a joué. En ce qui concerne Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui sont attendus demain pour passer leurs visites médicales, leurs arrivées ne seront officialisés qu’à partir du 1er janvier, jour de l’ouverture du mercato hivernal. Luis Enrique « doit connaître leur situation physique avant de les intégrer aux séances collectives. » Le Parisien indique que le milieu de terrain « devra gratter des bouts de match pendant ses six premiers mois à Paris alors que Lucas Beraldo participera plus souvent à la rotation des défenseurs avant le premier rendez-vous décisif du 14 février face à la Real Sociedad. » Lors de ce mois de janvier, les joueurs du PSG penseront à Ligue des champions, à l’Euro, mais également aux JO. Convoqués pour jouer la CAN et la Coupe d’Asie, Achraf Hakimi et Lee Kang-in seront bien présents au Campus PSG demain. Mais ils repartiront rapidement pour préparer les deux compétitions.