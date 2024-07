Programme de reprise chargé pour les Féminines du PSG

Si les joueurs du PSG non concernés par l’Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques ont retrouvé le Campus de Poissy la semaine dernière, les Féminines du PSG vont reprendre le chemin de l’entraînement demain.

Les Féminines du PSG ont animé le mercato estival avec du mouvement sur le banc et sur le terrain avec pas moins de quatre arrivées et quatre départs. Avec ce renouvèlement d’effectif, en plus des prolongations de contrat des cadres Sakina Karchoui et Elisa De Almeida, le club de la capitale voudra continuer à concurrencer l’Olympique Lyonnais dans toutes les compétitions. Afin d’arriver prêtes dès le premier match de championnat contre Montpellier le 21 septembre prochain, les Parisiennes vont suivre une reprise intensive dès demain.

Six matches amicaux au programme

En effet, les joueuses du PSG, sans huit éléments qui vont participer aux Jeux Olympiques (Elisa De Almeida, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock, Korbin Albert, Clare Hunt, Jennifer Echegini), doivent reprendre le chemin de l’entraînement demain. Elles auront six matches de préparations, dont deux lors de leur tournée en Australie, avant de retrouver la compétition officielle le 18 ou 19 septembre prochain avec Tour préliminaire de l’UEFA Women’s Champions League, dont le tirage au sort aura lieu le 9 septembre. La première journée de l’Arkema Premier League aura lieu le 21 septembre avec un déplacement à Montpellier.

Le programme de la préparation estivale des Féminines du PSG

Mercredi 24 juillet 2024

Reprise de l’entraînement – Campus PSG, Poissy (78)

Samedi 3 août 2024

Match amical – Campus PSG, Poissy (78)

11h00 : Paris Saint-Germain – Poissy FC (match à huis clos)

Vendredi 9 août 2024

Match amical – Campus PSG, Poissy (78)

11h00 : Paris Saint-Germain – Paris Football Club (match à huis clos)

Jeudi 22 août 2024

Match amical – Campus PSG, Poissy (78)

16h00 : Paris Saint-Germain – Le Havre AC (diffusion sur PSG.FR)

Jeudi 29 août 2024

Perth International Football Cup – HBF Park (Perth, Australie)

18h15 (12h15 en France) : Demi-finale : Paris Saint-Germain – West Ham United FC

Dimanche 1er septembre 2024

Perth International Football Cup – Optus Stadium (Perth, Australie)

14h05 (8h05 en France) : Match pour la 3e place

17h05 (11h05 en France) : Finale

Vendredi 13 septembre 2024

Match amical – Campus PSG, Poissy (78)

11h00 : Paris Saint-Germain – Stade de Reims (diffusion sur PSG.FR)

Mercredi 18 ou jeudi 19 septembre 2024

Tour préliminaire de l’UEFA Women’s Champions League

Tirage au sort le lundi 9 septembre 2024