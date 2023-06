Projet Île-de-Fance au PSG : Rolland Courbis donne son avis

Le PSG est confronté à la même situation à la fin de chaque saison ces dernières années. Essayer de se renouveler et trouver la bonne recette pour que le club de la capitale redevienne un club séduisant dans le jeu. Mais aussi de se rapprocher de l’objectif fixé depuis plus de dix ans, remporter la Ligue des Champions. Avec les nouvelles recrues de cet été, le PSG construit un nouveau projet. Ces derniers mois, le projet île-de-France, qui consisterait à construire l’équipe avec des joueurs issus de la ville, a été évoqué à de nombreuses reprises. Rolland Courbis à donné son avis sur le sujet dans l’After Foot sur RMC.

« Le PSG pourrait avoir un club en deuxième division pour ne pas perdre ses jeunes »

« Je suis né à Marseille et j’ai une vision de Paris qui est différente. Pour moi, c’est un pays. En Île-de-France, c’est 12 millions d’habitants. Dans ce pays, on est pas capable d’avoir un deuxième club parisien en première division. En ce qui concerne le PSG, il y a tellement de joueurs dans cette région qu’automatiquement on rate les bons joueurs. Le PSG pourrait avoir un club en seconde division pour y mettre les jeunes joueurs de l’effectif, qu’ils fassent leurs preuves. Comme ça on évite de perdre les bons jeunes parisiens ».

