Âgé de 18 ans, Xavi Simons se place sans conteste comme l’un des plus grands espoirs au sein du centre de formation du PSG. Problème, le Batave se trouve en fin de contrat en juin prochain. Des pourparlers sont, bien évidemment, en cours entre les différentes parties, mais aucune avancée significative n’avait été annoncée jusqu’à maintenant.

Surnageant en U19 sous la houlette de Zoumana Camara, le joueur passé par la Masia a eu l’opportunité d’évoluer avec l’équipe première. Une marque de confiance que Xavi Simons espère voir se réitérer dans un futur proche. En tout cas, ce vendredi soir, Fabrizio Romano vient nous apporter des informations très positives sur ce dossier. Selon le journaliste, une prolongation de Xavi Simons sur une longue durée serait dans les tuyaux. Le PSG veut absolument conserver son élément et, pour cela, les Rouge et Bleu seraient prêts à augmenter de manière substantielle leur offre initiale. Les discussions avanceraient donc dans le bon sens et l’optimise serait désormais de mise.