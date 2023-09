Prolonger Warren Zaïre-Emery, la nouvelle priorité du PSG

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery impressionne avec le PSG. Le joueur de 17 ans serait d’ailleurs proche de prolonger l’aventure avec son club formateur.

Warren Zaïre-Emery se place, de manière incontestable, comme la grosse surprise de cette entame d’exercice du PSG. C’est simple et limpide, le titi parisien a débuté absolument tous les matches possibles dans la peau du titulaire au milieu de terrain. Là, on parle de six matches de Ligue 1 et un de Ligue des Champions. Mieux, celui-ci a même démarré les quatre matches de préparation des siens. Une confiance XXL octroyée par Luis Enrique bien utilisée par le principal intéressé auteur de prestations très abouties.

Warren Zaïre-Emery, le nouveau symbole du PSG

Conscient de posséder un joyau à polir, le PSG a comme priorité absolue de prolonger le contrat de Warren Zaïre-Emery. Le natif de Montreuil est perçu, en interne, comme un joueur clé au sein du projet rouge et bleu, nous relate Fabrizio Romano ce jour. Par voie de conséquence, des discussions pour une prolongation se tiennent depuis un petit moment. Et selon le journaliste italien, ces dernières seraient sur le point d’aboutir sur un accord. Ce qui n’est nullement étonnant, Warren Zaïre-Emery ayant revendiqué le souhait, à plusieurs reprises, de s’inscrire dans la durée avec son club de cœur.