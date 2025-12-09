Propriétaire du PSG, QSI a trouvé son club satellite !

Après avoir pris la tête du PSG en 2011 et 30% de club portugais de Braga en 2022, QSI s’apprête à racheter le club belge du KAS Eupen. Après des années de rumeurs autour d’un club satellite pour le Paris Saint-Germain, la piste prend enfin forme.

Depuis 2011, Qatar Sports Investments (QSI) est à la tête du Paris Saint-Germain. La volonté d’avoir un club satellite semble avoir toujours été présente, et se concrétiserait aujourd’hui. Le fond d’investissement qatari a investi à hauteur de 30% au Portugal dans le capital de Braga, mais s’apprête aujourd’hui à racheter en Belgique, le club du KAS Eupen, qui évolue en deuxième division. « Un plaisir d’annoncer l’acquisition prochaine du KAS Eupen, club de football belge historique qui évolue actuellement en Challenger Pro League […] QSI a signé un protocole d’accord (MoU) confirmant l’acquisition prochaine de la totalité du club, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, et la reprise immédiate des activités sportives de la KAS Eupen« , écrit QSI dans son communiqué officiel.

Jusque-là, le KAS Eupen était détenu par un autre fond d’investissement qatari : l’Aspire Zone Fondation (Aspire).Toujours dans son communiqué officiel, QSI évoque la Belgique comme étant « un marché footballistique très attractif, où la forte concurrence entre des équipes de grande qualité favorise le développement des talents dans tout le pays« . Les propriétaires du Paris Saint-Germain évoquent trois axes de développement en Belgique : « Le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire« .