PSG – 61 % des Parisiens favorables à une vente du Parc

La question du futur stade du PSG fait beaucoup parler ces derniers mois. 60% des Parisiens seraient favorables à une vente du Parc des Princes.

Pour encore grandir, le PSG souhaiterait devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, les dirigeants parisiens aimeraient racheter le Parc des Princes. Mais ils tombent sur une Anne Hidalgo qui ne veut pas entendre parler d’une vente de l’enceinte historique des Rouge & Bleu. Dans cette optique, le PSG s’est lancé à la recherche d’un lieu pour construire son futur stade. Deux villes ont été choisies, Poissy, qui héberge déjà son centre d’entraînement ultramoderne, et Massy. Mais la possibilité de rester au Parc n’est pas totalement écartée, un nouveau maire devant arriver à la tête de la ville de Paris. Du côté des Parisiens, une grande partie seraient favorables à une vente du Parc des Princes.

Un sondage effectué par l’institut Harris

Dans une étude réalisée au début du mois de décembre 2025, les Parisiens ont été sondés sur le sujet de la vente du Parc des Princes au PSG par l’institut Harris. Ce dimanche, La Tribune Dimanche a dévoilé les résultats de ce sondage. 61% des électeurs parisiens interrogés se disent favorables à la vente du Parc. Au sein des électorats des principaux candidats, les sympathisants LFI de Sophia Chikirou sont les plus favorables à une cession du stade (78%), avance le média. L’échantillon concernant le nombre de personnes interrogées pour ce sondage n’est toutefois pas communiqué. De son côté, RMC Sport rappelle qu’une nouvelle étape a été franchie en octobre dernier puisque Paris a décidé de sonder 90.000 de ses supporters sur ce dossier sensible, pour mieux connaître leurs attentes. Dans le même temps, le club reste attentif aux propositions des candidats aux municipales à Paris, alors que le candidat PS Emmanuel Grégoire s’est déclaré favorable à une vente du Parc des Princes au PSG.