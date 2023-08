Présent dans le loft du PSG depuis la reprise de l’entraînement, Abdou Diallo va réintégrer le groupe de Luis Enrique.

Considéré comme un indésirable du PSG, Abdou Diallo avait décidé de retrouver un temps de jeu plus conséquent au RB Leipzig la saison passée. Mais son exercice 2022-2023 a été marqué par une blessure au genou qui lui aura fait manqué un total de 13 matches avec le club allemand, qui n’a finalement pas levé l’option d’achat assortie à son prêt. Et dès la reprise de l’entraînement du PSG cet été, l’international sénégalais a intégré le loft du club, réunissant les membres de l’effectif qui sont invités à trouver une porte de sortie cet été à l’image de Kylian Mbappé. Mais après quelques semaines dans ce deuxième groupe d’entraînement, le quotidien d’Abdou Diallo va changer dans les jours à venir.

L’implication d’Abdou Diallo appréciée en interne

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le défenseur de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, va réintégrer le groupe principal de Luis Enrique ce mercredi. Une information confirmée par L’Equipe et Le Parisien. « Son implication a été appréciée en interne, et le technicien espagnol n’est pas contre le fait d’avoir un arrière central de plus à disposition pour le début de la saison. » En effet, avec l’absence sur blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez occupera dans un premier temps le rôle de latéral gauche.

Mais la situation du Sénégalais sera toutefois à surveiller lors de cette fin de mercato. En effet, plusieurs clubs s’intéressent à son profil comme le Betis Séville, le Napoli ou encore le club qatari d’Al-Arabi SC, « où l’émir Tamim ben Hamad Al Thani voudrait en faire une recrue phare, en lui proposant un contrat record pour un défenseur de Qatar Stars League », rapporte RMC. Il y a peu, Abdou Diallo s’était exprimé sur son avenir et avait signifié ses envies d’ailleurs s’il ne prolongeait pas son contrat : « Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence (…) Tant qu’il n’y a pas de discussion pour prolonger, je suis ouvert au marché. J’ai 27 ans, je suis dans la fleur de l’âge. »