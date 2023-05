PSG / ACA – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur le retour de Lionel Messi. L’Argentin devrait être titulaire dans une attaque à trois.

Le match contre Ajaccio ce soir doit permettre au PSG de reprendre six points d’avance en tête de la Ligue 1. Hier, Lens s’est imposé contre Reims après avoir été mené au score (2-1). En cas de succès contre les Corses, les Parisiens feraient un grand pas vers le titre de champion de France. Pour cette rencontre au Parc des Princes, Christophe Galtier devrait aligner sa meilleure équipe avec les joueurs disponibles. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Pour la défense, on devrait retrouver un système à trois défenseurs centraux avec Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira.

Messi, Mbappé et Ekitike titulaires ?

De retour de suspension, après son carton rouge reçu lors de PSG / Lorient, Achraf Hakimi devrait jouer en piston droit. De l’autre côté, Juan Bernat devrait enchaîner. Au milieu, le duo Marco Verratti–Fabian Ruiz devrait être aligné. L’Equipe, le Parisien et RMC Sport sont tous d’accord, il devrait y avoir un trio d’attaque composé de Lionel Messi en soutien de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, qui enchaînerait une deuxième titularisation consécutive après son match encourageant contre Troyes la semaine dernière. Pour les deux quotidiens, le PSG devrait se présenter en 3-4-1-2 alors que le média sportif parle d’un 4-4-2.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Hakimi, Verratti, Ruiz, Bernat – Messi – Mbappé, Ekitike

selon l’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Hakimi, Verratti, Ruiz, Bernat – Messi – Mbappé, Ekitike Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Danilo, Verratti, Ruiz – Messi – Mbappé, Ekitike

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Danilo, Verratti, Ruiz – Messi – Mbappé, Ekitike Le XI probable d’Ajaccio : Sollacaro (ou Leroy) – Youssouf, Avinel (ou Mayembo), Vidal, Diallo – Marchetti, Mangani, Coutadeur (c) – Barreto (ou Nouri), El Idrissy, Spanaduna

Les compositions probables selon Le Parisien