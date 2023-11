PSG Academy : Deux nouvelles inaugurations en Asie

Après les récentes inaugurations de PSG Academy en Turquie, le club de la capitale poursuit ses implantations. Cette fois, c’est sur le continent asiatique que les couleurs Rouge & Bleu vont briller, plus précisement à Hong-Kong et Macao.

C’est en 2018 que le PSG a débuté ses inaugurations d’Academy sur le continent Asiatique. Aujourd’hui, le club de la capitale poursuit sur ce chemin en inaugurant deux centres à Hong-Kong et Macao. En effet, sur son site officiel, le Paris Saint-Germain annonce : « Dans la continuité de son développement sur le continent asiatique, le Paris Saint-Germain inaugure deux nouvelles PSG Academy implantées, à Hong Kong et Macao. La cérémonie se tiendra les 2 et 3 décembre 2023 en présence de la légende du Club, Nicolas Anelka« . Aux côtés des enfants de 3 à 17 ans impliqués pour la PSG Academy, une délégation du club de la capitale sera présente au début du mois de décembre sur place. Au micro du média officiel du PSG, Nicolas Anelka est revenu sur ces futures inaugurations : « Je suis très honoré de représenter le Paris Saint-Germain dans ce pays qui m’est si cher. Voir le Club s’implanter auprès de jeunes talents est plus qu’un projet, c’est une chance pour eux et pour le développement du football chinois. Cette aventure permet d’offrir aux enfants bien plus qu’un terrain de jeu en leur donnant la chance de rêver grand« .

Dans la continuité de son développement sur le continent asiatique, le Paris Saint-Germain inaugure deux nouvelles PSG Academy implantées, à Hong Kong et Macao. La cérémonie se tiendra les 2 et 3 décembre 2023 en présence de la légende du Club, Nicolas Anelka. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2023

Le Paris Saint-Germain affirme qu’avec l’ouverture de ces Academy en Asie, « les liens entre le Paris Saint-Germain et le plus vaste des continents ne font que se renforcer« . En plus des tournées estivales organisées en Asie, les PSG Academy viennent s’ajouter aux boutiques ouvertes à Tokyo et Seoul, aux fans clubs ou encore aux équipes E-Sport implantées sur place.