Outre les prochains marchés des transferts à préparer, le PSG semble se pencher grandement sur d’importantes prolongations de contrats : Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Pour ce dernier, un accord total serait presque trouvé afin de finaliser le dossier.

Dans son nouveau projet avec à sa tête Luis Campos et Luis Enrique, le Paris Saint-Germain continue de garder un œil sur le marché des transferts afin d’être sur les bons coups et renforcer son effectif d’année en année. Cependant, les dirigeants du club de la capitale souhaitent et espèrent sécuriser les forces déjà présentes dans son effectif. C’est ainsi que les derniers échos de la presse évoquent les prolongations de contrats de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Pour l’international marocain, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, affirme qu’avant même les Jeux Olympiques, un accord de principe a été trouvé entre le latéral droit et ses dirigeants, qui souhaitent aller vite dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi pourrait donc étendre la durée de son aventure sous les cieux parisiens.

Aujourd’hui, Fabrizio Romano va dans le même sens. Le journaliste italien spécialiste du mercato affirme que « le Paris Saint-Germain avance sur les derniers détails de la prolongation de contrat d’Achraf Hakimi« . S’il ne devrait pas y avoir de surprise, l’accord total concernant le salaire et la durée du contrat serait presque trouvé.