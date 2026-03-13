PSG – Achraf Hakimi bientôt suspendu en Ligue 1

Titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique et du PSG, Achraf Hakimi va être suspendu un match en Ligue 1 en raison de la révocation d’un sursis.

Achraf Hakimi est l’un des rouages essentiels du onze de départ du PSG. Dans son rôle hybride de latéral droit qui peut se retrouver au milieu de terrain, l’international marocain est l’un des meilleurs joueurs parisiens depuis de nombreuses années. Auteur d’une belle prestation sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir contre Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2), Achraf Hakimi sera encore important à Stamford Bridge mardi pour permettre au PSG de valider sa qualification pour les quarts. Après cette rencontre, il pourra souffler.

Il manquera le match contre Nice

En effet, la commission de discipline de la LFP s’est réunie cette semaine et a sanctionné le numéro 2 du PSG d’un match de suspension. Cette sanction prenant effet le 17 mars, Achraf Hakimi sera suspendu pour le déplacement à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (21 mars, 21h05, Ligue 1 +). Cette suspension est liée à son carton rouge reçu contre Strasbourg lors de la 20e journée le 1er février dernier. Lors de la victoire parisienne contre les Strasbourgeois, l’ancien de l’Inter Milan avait été expulsé pour une semelle sur Joaquin Panichelli. Pour ce carton rouge, il avait reçu un match de suspension ferme plus un match de suspension avec sursis. Après avoir écopé d’un carton jaune contre Monaco lors de la dernière rencontre du PSG en Ligue 1, il a vu le sursis sauté et donc sa suspension d’un match être appliquée.