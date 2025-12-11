PSG : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc pour la CAN 2025

A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, les sélections nationales africaines dévoilent au compte gouttes les listes des joueurs sélectionnés. Pour le PSG, un seul élément est concerné : Achraf Hakimi.

A partir du 21 décembre prochain et jusqu’au 18 janvier, le football africain sera tenu en haleine par la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La compétition se déroulera au Maroc, pays d’origine d’Achraf Hakimi. Plus d’un mois après la blessure du latéral droit du PSG, le compte à rebours touche à sa fin. En effet, le numéro 2 parisien sait désormais qu’il participera officiellement à la compétition continentale organisée dans son pays. Une page historique de sa carrière personnelle, qu’il se doit de concrétiser avec la deuxième victoire des Lions de l’Atlas en CAN. La récupération d’Achraf Hakimi semble avoir été bonne, ce qui lui permet d’être sélectionné par Walid Regragui dans les 26 joueurs. Avec cette blessure, le doute était permis, et le joueur du Paris Saint-Germain, comme son compatriote du LOSC, Hamza Igamane, aurait pu occuper une place parmi les deux réservistes. Sa présence dans la liste est donc un bon indicateur de sa bonne récupération.

اللائحة الرسمية لمنتخبنا الوطني المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 🏆



The official squad list called up for our National Team for the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 | #AFCON2025 pic.twitter.com/t86rcbpdDp — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2025 X : @EnMaroc