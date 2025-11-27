PSG : Achraf Hakimi de retour au centre d’entraînement !

Gravement touché à la cheville, Achraf Hakimi poursuit son avancée sur le chemin du retour. Après les débuts de sa rééducation entre l’Espagne et le Maroc, le latéral droit parisien a retrouvé le Campus PSG ce jeudi.

Le 4 novembre dernier, lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) pour le compte de la 5e journée de C1, Achraf Hakimi avait été victime d’un violent tacle par derrière de la part de Luis Diaz. L’international marocain a rapidement quitté la pelouse, avec une grave entorse à la cheville. Dans la foulée, après un temps de repos, le numéro 2 parisien a entamé une rééducation entre l’Espagne et le Maroc. Celle-ci a été entrecoupée par la Cérémonie des CAF Awards, à l’occasion de laquelle Achraf Hakimi a été récupéré son titre de Ballon d’Or Africain … avec sa chaussure orthopédique pour immobiliser sa cheville, et en déambulateur « trottinette » afin de ne pas poser le pied en question au sol. Au lendemain de cette cérémonie qui s’est déroulée à Rabat, au Maroc, le latéral droit a repris sa rééducation. Sa dernière apparition publique remonte à ce mercredi 26 novembre, dans les travées du Parc des Princes pour assister à PSG – Tottenham (victoire 5-3).

Cependant, l’international marocain, assis à côté de son sélectionneur Walid Regragui, n’est pas revenu sur Paris seulement pour assister au match. En effet, trois semaines après sa blessure, Achraf Hakimi, au lendemain de la cinquième journée de C1, est de retour au Campus PSG. En témoigne les images postées par le Paris Saint-Germain, sur son site officiel. Nul besoin d’avoir fait médecine pour comprendre que le Marocain est resté en salle comme le montre les images, sans avoir foulé la pelouse du centre d’entraînement parisien. Reste à connaître l’avancée de sa récupération, de sa réathlétisation et un potentiel timing pour son retour à l’entraînement puis à la compétition dans les prochains points médicaux du PSG.