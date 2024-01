PSG : Achraf Hakimi disponible pour le Trophée des Champions

Le PSG fait face à une situation particulière avec Achraf Hakimi. Entre le CAN 2024 et le Trophée des Champions, le mois de janvier du latéral droit ne sera pas de tout repos. Et afin de participer aux deux compétitions, l’international marocain a vu son club et sa sélection trouver un terrain d’entente.

La question se posait autour de la participation d’Achraf Hakimi pour le Trophée des Champions qui se jouera ce mercredi 3 janvier (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes. En effet, avec la Coupe d’Afrique des Nations 2024 qui débutera le 13 janvier prochain, le numéro 2 du PSG était au cœur de discussions entre le club de la capitale et la Fédération Royale Marocaine de Football afin de savoir si son arrivée au centre d’entraînement du complexe Mohammed VI au Maroc pouvait être retardée en raison du premier match de l’année pour le Paris Saint-Germain. Si aucun accord n’avait été trouvé ce lundi, Achraf Hakimi était aujourd’hui à l’entraînement de veille de match, et nos confrères du Parisien confirment que l’international marocain devrait participer à la rencontre face au Toulouse FC.

Achraf Hakimi & Kylian Mbappé à l’entraînement à l’entraînement du 31 décembre (Image : psg.fr)

La situation est la même pour Kang-In Lee. En effet, le sud-Coréen devrait être de la partie ce mercredi au Parc des Princes avant de rejoindre sa sélection nationale pour disputer la Coupe d’Asie qui débutera le 12 janvier prochain.