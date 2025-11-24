Hakimi
PSG – Achraf Hakimi donne de ses nouvelles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 novembre 2025

Éloigné des terrains après son entorse de la cheville contractée début novembre, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, a donné des nouvelles positives sur son évolution.

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche lors du match face au Bayern Munich (1-2) le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a un objectif en tête : participer à la CAN (21 décembre – 18 janvier) avec le Maroc. Trois semaines après sa blessure, le latéral droit du PSG est déjà de retour en salle.

Les louanges de Nasser al-Khelaïfi envers Achraf Hakimi

« Ça ne fait plus mal »

Victorieux du Ballon d’Or africain 2025 la semaine passée, l’international marocain a donné de ses nouvelles lors d’un reportage accordé au Canal Football Club. Et les nouvelles sont positives pour le joueur de 27 ans : « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue à travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a déclaré le numéro 2 des Rouge & Bleu. Le kinésithérapeute du joueur, Victor Salinas Palacios s’est aussi montré rassurant sur l’état du joueur : « C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images. Mais d’un point de vue clinique, je le connais bien, la blessure évolue bien. » Si le PSG doit se passer d’un élément majeur en cette fin d’année 2025, le Maroc espère pouvoir compter sur son capitaine pendant la compétition.

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 novembre 2025

