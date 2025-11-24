PSG – Achraf Hakimi donne de ses nouvelles

Éloigné des terrains après son entorse de la cheville contractée début novembre, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, a donné des nouvelles positives sur son évolution.

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche lors du match face au Bayern Munich (1-2) le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a un objectif en tête : participer à la CAN (21 décembre – 18 janvier) avec le Maroc. Trois semaines après sa blessure, le latéral droit du PSG est déjà de retour en salle.

À lire aussi : Les louanges de Nasser al-Khelaïfi envers Achraf Hakimi

« Ça ne fait plus mal »

Victorieux du Ballon d’Or africain 2025 la semaine passée, l’international marocain a donné de ses nouvelles lors d’un reportage accordé au Canal Football Club. Et les nouvelles sont positives pour le joueur de 27 ans : « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue à travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a déclaré le numéro 2 des Rouge & Bleu. Le kinésithérapeute du joueur, Victor Salinas Palacios s’est aussi montré rassurant sur l’état du joueur : « C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images. Mais d’un point de vue clinique, je le connais bien, la blessure évolue bien. » Si le PSG doit se passer d’un élément majeur en cette fin d’année 2025, le Maroc espère pouvoir compter sur son capitaine pendant la compétition.

« Ça va beaucoup mieux, ça ne fait pas mal » 🗣️



On a suivi Achraf Hakimi au plus près pendant sa rééducation mais également lors de la cérémonie du Ballon d’Or africain, un document exceptionnel à retrouver sur l’application CANAL+ 🎁#CFC pic.twitter.com/uGAHNFGRnS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2025