PSG : Achraf Hakimi en course pour son premier Ballon d’Or africain

Après une saison historique sous les couleurs du PSG, Achraf Hakimi a pris une épaisseur dans le vestiaire de Luis Enrique. Prolongation de contrat, vice-capitanat, performances XXL, l’international marocain pourrait être récompensé individuellement de sa période 2024 / 2025.

De l’été 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris et la médaille de bronze historique du Maroc, jusqu’aujourd’hui, Achraf Hakimi n’a cessé de marquer l’histoire avec sa sélection, ou le Paris Saint-Germain. Individuellement, le numéro 2 du PSG a également briller avec de grandes prestations mais aussi une 6e et honorable place au classement du Ballon d’Or. Si certains pouvaient l’attendre plus haut, Achraf Hakimi pourrait se voir récompenser sur son continent. En effet, la Confédération Africaine de Football a dévoilé aujourd’hui les 10 joueurs finalistes en lice pour remporter le Ballon d’Or Africain 2025. Dans cette liste, le latéral droit parisien fait office de favori grâce à son niveau affiché tout au long de la saison 2024 /2025, mais aussi aux succès collectifs glanés avec le Paris Saint-Germain. Une victoire serait une grande première pour Achraf Hakimi.

Liste des joueurs nominés

Frank Anguissa (Cameroun ; Naples)

Fiston Mayele (RD Congo ; Pyramids)

Mohamed Salah (Egypte ; Liverpool)

Denis Bouanga (Gabon ; LA FC)

Serhou Guirassy (Guinée ; Borussia Dortmund)

Achraf Hakimi (Maroc ; PSG)

Oussama Lamlioui (RS Berkane ; Maroc)

Victor Osimhen (Nigéria ; Galatasaray)

Iliman Ndiaye (Sénégal ; Everton)

Pape Matar Sarr (Sénégal ; Tottenham)